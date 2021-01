Christian Binggeli va quitter la présidence de Neuchâtel Xamax. Le dirigeant, qui avait repris le club après la faillite de l’ère Chagaev en 2012, n’occupait plus qu’un rôle «honorifique» depuis la prise de pouvoir du nouveau propriétaire Jean-François Collet, fin 2019. «J’ai fait mon temps et une page va se tourner. Le club a besoin de sang neuf», a-t-il déclaré à «Arcinfo».

Quoi qu’il advienne, Christian Binggeli ne se retirera «ni fâché, ni déçu». «Avec mes copains et copines du comité, nous avons ramené ce club en Swiss Football League et nous avons réalisé de belles choses, dit-il. Je vais rester «rouge et noir» dans le cœur. On ne peut pas cracher sur quelque chose qu’on aime. Une page se tourne pour le président, pas pour le supporter xamaxien.»