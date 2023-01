Fribourg : Christian Constantin est bel et bien condamné pour avoir fraudé le fisc

C’est le point final pour un litige fiscal impliquant l’entrepreneur Christian Constantin et le fisc fribourgeois. L’affaire concerne l’année 2018, durant laquelle Christian Constantin estime avoir été trop taxé sur les bénéfices de la filiale fribourgeoise de la société qui porte son nom, active dans l’architecture et l’immobilier. Selon la RTS, un accord passé avec le fisc valaisan réglait les parts imposables dans les cantons du Valais, de Vaud, de Genève et de Fribourg. Mais ce dernier avait estimé que le revenu imposable sur son territoire s’élevait à 2,6 millions de francs, soit 1 million de plus que prévu par l’accord. Le patron du FC Sion avait fait recours contre cette décision.