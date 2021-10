Football – Christian Constantin: «Marco était sans solution, il n’y avait rien»

Christian Constantin s’est résolu à actionner le couperet ce vendredi, se séparant d’un technicien en lequel il ne croyait plus et qu’il avait d’ailleurs lâché en multipliant les critiques à son encontre sur la place publique. «La discussion que j’ai eue avec mon ancien entraîneur m’a conforté dans ce que je ressentais depuis un moment déjà, explique le boss de Tourbillon au moment de justifier un divorce devenu inéluctable. Marco était sans solution. Il n’y avait rien sur le terrain. Pour mener l’équipe à la victoire, il faut d’abord lui inculquer une mentalité. Pour donner envie, il faut d’abord avoir envie…»

Les premiers griefs présidentiels remontent au début de saison déjà. «Marco a très mal emmanché le championnat…», convient Constantin. La première pause internationale, en septembre, n’avait pas permis de relancer une équipe à la dérive sur le plan du jeu. «Alors que je lui avais conseillé de profiter de cette pause pour en faire plus, en intégrant notamment les nouveaux joueurs, il avait préféré alléger le planning. Avec l’idée d’en faire moins avec ses joueurs pour en obtenir plus par la suite. On voit aujourd’hui le résultat…»