FOOTBALL - Christian Constantin: «Tim a été traité de sale nègre»

Au coup de sifflet final, Christian Constantin s’est lui aussi retrouvé sur la pelouse afin de calmer les esprits au milieu des joueurs saint-gallois. On ignore par contre si le carton lui est directement adressé…

Alors même que le match était parti en vrille et que les choses s’envenimaient à même la pelouse dès le coup de sifflet final, on devait beaucoup voir Gelson Fernandes au Kybunpark. Très vite descendu sur le ring saint-gallois, le nouveau vice-président du FC Sion devait y jouer les pacificateurs, séparant plusieurs belligérants, notamment Barthélémy Constantin, lequel avait eu maille à parti r avec Peter Zeidler. L’ancien international helvétique avait aussitôt apporté son plein soutien à Fayulu jusque sur les réseaux sociaux. « Ca, on ne laissera pas passer » , promettait-il peu avant minuit .