Football: Christian Constantin va entraîner Sion pendant une semaine

Moins de quatre mois plus tard, le club saint-gallois a à nouveau joué les coupeurs de têtes. Comme on le pressentait depuis samedi soir, Celestini n’a pas survécu au nouveau naufrage à domicile du club valaisan face à ces mêmes Brodeurs (0-4). Associé au retour du FC Winterthour, son bilan famélique (avec seulement deux points obtenus en six matches) ne plaidait pas en sa faveur. En Valais, la greffe que constituaient l’arrivée de Celestini et la promotion supposée d’un football attrayant (que l’on n’a jamais vu reproduit sur la pelouse) n’a jamais pris.