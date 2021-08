Hockey sur glace - Christian Dubé: «Diaz, tout le monde l’attend, moi aussi»

Christian Dubé et son adjoint Pavel Rosa ont vu de belles choses mardi au Sentier, surtout lors des deux derniers tiers. PIERRE MAILLARD

P our l’anecdote, Fribourg-Gottéron a démarré sa préparation comme il avait terminé sa saison . S oit par une défaite contre GE Servette . Mais le but inscrit par Noah Rod en début de prolongation (2-1) n’a cette fois-ci pas contrarié Christian Dubé , 110 jours après l’élimination des Dragons en quarts de finale des play-off. D’autant plus qu’il s’agissait de la première sortie des Fribourgeois, contrairement à des Genevois plus en jambes , eux qui avaient joué et perdu (2-3) samedi passé contre La Chaux-de-Fonds. « Nous n’avions que quatre jours d’entraînement » , plaide le technicien.

Jeunes Dragons affamés

Le coach de Saint-Léonard s’est plutôt réjoui du « très bon match » de ses jeunes loups lancés dans le bain tempéré du Sentier lors d’une partie de reprise où les deux coaches avaient laissé au repos une grande majorité de joueurs cadres. L’occasion pour Luca Gauch (18 ans, 1 but en National League), Thibault Favre (18 ans) et Thibaud Moret (19 ans) de se mettre en éviden c e et de marquer des points pour leur baptême du feu avec la première équipe . « Ils avaient faim et ça se voyait, sourit le coach fribourgeois. Ce sont d’ailleurs eux qui se sont montrés les plus dangereux lors des 20 premières minutes. À cet âge-là , tu ne te poses pas de questions, on l’a vu aussi du côté de Genève , qui alignait six joueurs nés entre 2002 et 2003. »

Luca Gauch a bien plu à Christian Dubé, comme Thibault Favre et Thibaud Moret qui effectuaient leur baptême du feu. PIERRE MAILLARD

Un premier tiers où les Grenat ont largement dominé avec un but d ’ Eliot Berthon tombé à la 10e minute. « C’était mieux par la suite, constate le Québécois, même si nous aurions pu être plus percutants. » Nathan Marchon – promu capitaine en l’absence de Julien Sprunger – et les attaquants de Gottéron ont buté sur un Gauthier Descloux qui retrouvait la glace et ses sensations depuis sa blessure face à Fribourg , a vant qu’il ne cède sa cage à la mi-match au jeune français Julian Junca , prêté par Gap, auteur de gros arrêts en fin de rencontre.

‹‹ D’ici au 7 septembre, on a encore pas mal de temps devant nous pour ajuster nos systèmes.›› Christian Dubé, coach de Fribourg Gottéron

En l’absence de Dominik Binias (Langenthal), Timothée Schaller (Sierre) et Kevin Nicolet (Timrå), partis s’aguerrir en Swiss League ou à l’étranger, les trois néophytes qui ont joué à la v allée de Joux seront des alternatives au cas où un des 14 attaquants se blesse. « Sinon , ils ne joueront pas avec nous» , prévient Christian Dubé, qui devrait retrouver la plupart de son contingent , don t Reto Berra, Julien Sprunger, Chris DiDomenico et le très attendu Raphaël Diaz , ce vendredi à la BCF Arena , pour affronter Ajoie. «Diaz, t out le monde l’attend, moi le premier , sourit Christian Dubé. Maintenant, d’ici au 7 septembre, on a encore pas mal de temps devant nous pour ajuster nos systèmes. »