Football - Christian Eriksen a retrouvé ses coéquipiers

L’Inter Milan a donné des nouvelles de son joueur Christian Eriksen (29 ans), venu au centre d’entraînement d’Appiano Gentile saluer ses coéquipiers, le nouvel entraîneur Simone Inzaghi et la direction de son club. «Christian Eriksen va bien, il est en excellente forme physique et mentale. Il va maintenant suivre le programme de rééducation préparé par des spécialistes à Copenhague, qui vont également coordonner le suivi médical. Le staff du club restera naturellement informé tout au long du processus», a fait savoir le club de Serie A.

Des accolades, des poignées de main et des photos

Le milieu offensif danois, en short, vêtu d’un polo sombre et coiffé d’une casquette, est apparu souriant, donnant des accolades, serrant des mains et posant pour des photos, dont une de groupe sur le terrain d’entraînement, tenant son maillot de l’Inter.

Pas sûr qu’il puisse rester à l’Inter

Les tests qu’il va passer détermineront s’il pourra, ou non, le retirer, ce qui lui permettrait de rester à l’Inter. Eriksen ne devrait pas retrouver les terrains avant six mois, qu’il demeure ou non en Italie.