Football : Christian Eriksen n’a pas peur des intimidations

Le Danois, explique son ressenti en portant au quotidien un défibrillateur. Il est pratiquement prêt à revenir sur le terrain, avec tous les défis physiques que cela implique.

«Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas retrouver mon meilleur niveau, a-t-il continué. Plus je me rapprocherai d’un match et plus cela semblera évident pour moi: être dans un stade, dans un match, pour en ressentir toute l’émotion et l’adrénaline».