Christian Lacroix: «Je rêve d’une machine à remonter le temps»

Je le faisais sans le savoir et sans démagogie. Inconsciemment, c’est peut-être ça qui inspire les gens. Marie, je l'avais rencontrée grâce à un ami et je la trouvais pleine de charme. On disait de ces filles au physique atypique qu’elles étaient de belles laides. D’une époque à une autre, d’un pays à l’autre, la beauté n’est pas éternelle. Et c’est vrai que sa présence chez nous a contribué au fait que certaines clientes qui n’étaient plus de première jeunesse s’identifiaient au modèle.

Bien sûr, on connaît de moi l’aspect coloré parce que c’est le plus voyant, le plus théâtral, mais, en fait, je vois la vie en noir et blanc. Quand je rêve, c’est en noir et blanc. J’ai beaucoup pensé à ça et je me dis que c’est peut-être parce que j’ai grandi à Arles, entre deux territoires totalement différents: au nord, une Provence chamarrée et, au sud, quand on traverse la Camargue, il n’y a plus de couleurs. Le ciel, la terre et l’eau, tout se confond. Les taureaux sont noirs, les chevaux sont blancs et les maisons sont noires et blanches. J’aime les deux, mais paradoxalement la sensualité me vient plus du noir et blanc qui est comme un lavis japonais.