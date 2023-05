Humanitaire: Christian Levrat nouveau président de l’UNICEF Suisse et Liechtenstein

L’ex-président du PS veut s’engager pour un meilleur soutien aux enfants et jeunes suisses, toujours plus nombreux à être en souffrance psychologique.

20min/Taddeo Cerletti

Hier soir a été annoncée officiellement la nomination de Christian Levrat à la présidence de la section Suisse et Liechtenstein de l’UNICEF – l’un des 33 comités nationaux affiliés à l’ONU qui œuvrent pour la protection et l’encouragement des enfants et des jeunes. Dans une interview à la «SonntagsZeitung», l’ancien président du Parti socialiste suisse et actuel président du conseil d’administration de la Poste explique qu’il ne s’agit pas d’un rôle de prestige: «Je veux donner quelque chose en retour. Il n’y a jamais eu autant d’enfants en fuite qu’aujourd’hui, note-t-il. Chaque jour, on estime que 136’000 filles et garçons de moins de 5 ans meurent de causes évitables. C’est pourquoi je veux m’engager. »

Pauvreté et détresse des enfants Suisses

En Suisse, deux thèmes principaux du bien-être des enfants et des jeunes préoccupent le nouveau président: la pauvreté dans laquelle grandissent plus de 130’000 enfants et l’augmentation massive des problèmes psychiques depuis la pandémie. Il rappelle les résultats alarmants d’une étude de l’UNICEF de 2021 sur la santé mentale : « Un tiers des enfants de 14 ans à 19 ans en Suisse est concerné. Un jeune sur onze a déjà tenté de mettre fin à ses jours.» Ces problèmes psychologiques ont augmenté encore à cause de la pandémie.

Si Christian Levrat dit y avoir été très attentif pour ses propres enfants, il note que tous n’ont pas bénéficié d’un tel soutien. «Les conséquences ne se dessinent que petit à petit. C’est également le cas à la Poste ou chez d’autres grands employeurs. Le nombre d’absences pour raisons psychiques augmente - de manière relativement flagrante même, surtout chez les plus jeunes. Soit ceux qui étaient encore en formation ou qui commençaient leur premier emploi pendant la pandémie. C’est inquiétant », constate le Fribourgeois.

Prise en charge psychologique insuffisante

Christian Levrat déplore qu’en de nombreux endroits, les jeunes ne sont pas pris en charge, par manque d’offres de traitement: « L’étude de ’UNICEF a montré qu’un tiers des enfants et des jeunes en Suisse et au Liechtenstein restent seuls face à leurs problèmes et que moins de la moitié reçoit une aide professionnelle.» Face à ce constat, l’Unicef élaborera prochainement, lors d’une manifestation à Berne avec des jeunes et des spécialistes, des solutions pour la santé mentale des enfants et jeunes du pays.

Elles seront ensuite présentées aux politiques. Ce qu’il souhaite obtenir des responsables politiques: plus de moyens financiers pour les mesures et davantage d’offres adaptées aux besoins. «C’est là que je souhaite intervenir en tant que président. Si nous n’aidons pas les enfants et les jeunes adultes, nous paierons amèrement notre négligence. Mais les employeurs ont également une responsabilité», note-t-il.

Solidarité indispensable avec les enfants d’Ukraine Christian Levrat se réjouit du grand élan de solidarité avec les enfants d’Ukraine qu’a enregistré ’UNICEF. «Il est agréable de voir à quel point la population et les entreprises suisses se sont solidarisées avec les enfants ukrainiens, mais aussi avec les enfants du monde entier, et ont fait des dons comme jamais auparavant en 2022. » L’Unicef a en effet reçu des dons importants l’an dernier. «Dans le pays en guerre, cela a permis à rétablir notamment l’approvisionnement en eau et les installations sanitaires et à fournir des générateurs pour aider les hôpitaux, les écoles et les ménages», relève-t-il.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boite mail, l’essentiel des infos de la journée.