Fribourg : Ancien boss du PS, Christian Levrat présidera la Poste suisse dès mercredi

Succédant à Urs Schwaller, le Fribourgeois entrera dans ses nouvelles fonctions le 1er décembre.

Mercredi, le Fribourgeois Christian Levrat succèdera à Urs Schwaller à la tête de la Poste. Tout au long de sa carrière, ce juriste et politologue s’est engagé en faveur d’un service public fort, indique la Poste. Conseiller national puis conseiller aux États du canton de Fribourg, il a présidé le Parti socialiste suisse de 2008 à 2020. Christian Levrat a notamment siégé au sein de la Commission parlementaire des transports et des télécommunications.

En acceptant la présidence du Conseil d’administration de la Poste, qui représentera la moitié de son temps de travail, Christian Levrat a renoncé à son mandat parlementaire. À l’heure de son entrée en fonction, il déclare: «Mon prédécesseur a jeté de bonnes bases stratégiques pour la Poste. Je vais me faire un devoir de poursuivre la discussion qui a été entamée sur le cadre légal de l’entreprise, non seulement dans l’intérêt du personnel et de la clientèle, mais surtout pour permettre à la Poste de rester un élément clé de l’infrastructure de notre pays, et de procurer ainsi un avantage concurrentiel à l’économie et aux habitants de la Suisse.»