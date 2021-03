Christian Levrat va prendre les rênes de La Poste suisse dès décembre prochain. 20min

Une page se tourne pour Christian Levrat. En effet, le socialiste fribourgeois va succéder dès le 1er décembre prochain au PDC Urs Schwaller à la présidence du conseil d’administration de La Poste suisse. Sa nomination a été annoncée mercredi par la conseillère fédérale en charge du Département fédéral de l’environnement,

des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), la socialiste Simonetta Sommaruga. Figure emblématique à Berne, l’ancien président du Parti socialiste suisse va du coup quitter le Parlement. Il remettra sa charge de conseiller aux États fin septembre, soit au terme de la session d’automne. Il va aussi renoncer à ses ambitions au Conseil d’État fribourgeois en novembre.

Âgé de 50 ans, Christian Levrat va donc quitter la Coupole fédérale après y avoir passé près de 18 ans. Ce juriste et politologue avait en effet été élu en décembre 2003 au National avant de passer à la Chambre des cantons fin mai 2012. À Berne, il a passé de nombreuses années au sein de la Commission des transports et des télécommunications et en tant que président actuel de la Commission de l’économie et des redevances (CER). Ce qui fait dire au Conseil fédéral qu’il «connaît très bien les entreprises liées à la Confédération et s’est toujours engagé en faveur d’un service public fort».

Gros défis

Avant de prendre la présidence du PS en 2008, ce juriste et politologue, a travaillé dans le domaine de l’aide aux réfugiés et a occupé des postes de direction dans divers syndicats, «démontrant des qualités de conduite avérées», souligne le communiqué. «Il dispose également d’un excellent réseau au niveau national et international et a une excellente approche de la Suisse avec ses différentes langues et cultures».

À La Poste suisse, les défis seront grands, précise le DETEC dans son communiqué. Et de citer les changements de comportement de la clientèle et la numérisation en cours qui entraînent une baisse constante des volumes de lettres et des opérations de paiement au guichet. «Bien que les volumes de colis augmentent en raison du commerce en ligne, les marges sont faibles et la concurrence s’intensifie», souligne-t-il. Dans ces conditions, les recettes de la Poste sont en constante diminution et le financement du service universel par ses propres moyens est menacé, estime-t-il. «Le Conseil fédéral est convaincu que Christian Levrat saura mener à bien le développement nécessaire de la Poste tout en maintenant un service public de qualité», espère-t-il.