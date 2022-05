Liberté de la presse: Christian Lüscher dépose une plainte contre la RTS

À la suite de la décision mardi du Conseil national, qui étend la possibilité d’empêcher la parution d’un article, l’émission de la RTS «Forum» a tendu le micro au journaliste François Pilet. Celui-ci est cofondateur de la newsletter de Gotham City, site spécialisé en matière de criminalité économique. Dans ce domaine, il est régulièrement confronté à des procédures bâillons: «On est déjà visé de manière très répétitive par cet outil des mesures super provisionnelles… Comme le Parlement a décidé de rendre l’accès plus facile à cet outil, on risque d‘en avoir de plus en plus».