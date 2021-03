Christian Lüscher est toujours fâché de la tournure que prend la succession de Michael Lauber au poste de procureur général de la Confédération. Pour rappel, la commission judiciaire, dont le conseiller national PLR genevois fait partie, a lancé le 24 février dernier un 3e round d’appels à la candidature après avoir rejeté tous les candidats en lice jusque-là. Comme il l‘avait annoncé, l’élu vient de demander via une initiative parlementaire qu’il a déposée lundi à Berne, que cette élection soit retirée à l’Assemblée fédérale et réattribuée au Conseil fédéral.

Christian Lüscher, qui s’était dit «écœuré» le 24 février, du rejet des candidats, rappelle dans son texte que les deux procédures initiées depuis la démission de Michael Lauber se sont soldées «en autant de fiascos». Il souligne «que la qualité des candidats, avérée pour certains par un «assessment» minutieux et soigneusement motivé et effectué par une société spécialisée en la matière, n’a pas pesé lourd face aux considérations politiques des uns et des autres». Et il tonne: «Ce processus doublement avorté mine la confiance de la population dans le système judiciaire suisse».