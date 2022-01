Pop : Christina Aguilera chauffe la Toile avant son retour

À quelques jours de la sortie d’un EP, la chanteuse a partagé une série de clichés où elle apparaît métamorphosée.

Pour marquer le coup et annoncer l’arrivée de cette galette enregistrée avec l’aide d’Ozuna, célèbre artiste portoricain de trap et de reggaeton, la chanteuse de 41 ans a été entièrement relookée pour une série de photos. C’est dans une combinaison en latex et surtout avec une coupe de cheveux qui a viré du blond platine au rouge feu qu’elle est ainsi à découvrir sur Instagram. Sera-t-elle habillée de la sorte dans le clip de «Santo», single extrait de «La Fuerza»? Réponse le 20 janvier 2022.