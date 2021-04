Carnet rose : Christina Milian et Matt Pokora ont eu leur 2e fils

Ce samedi 24 avril, la star américaine et le chanteur français ont accueilli leur deuxième garçon, prénommé Kenna. Ils ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram.

Christina Milian et Matt Pokora ont accueilli leur deuxième fils, prénommé Kenna. Le couple a annoncé l'heureuse nouvelle sur Instagram. Le petit frère d'Isaiah, 1 an, est né samedi 24 avril. «Bienvenue mon fils... Notre petit Kenna va bien et sa maman, une fois de plus, a été incroyable, se réjouit le chanteur français, qui a publié une belle photo en noir et blanc sur Instagram. Tout le monde est en pleine forme».