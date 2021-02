Série : Christina Milian remplace Naya Rivera dans «Step Up»

La chanteuse et comédienne incarnera Collette Jones dans la troisième saison de la série après le décès accidentel de son ancienne interprète.

Sur Twitter, Ne-Yo, qui est l’un des acteurs principaux de la série, a rappelé que Naya Rivera ne serait jamais remplacée et que que son esprit faisait partie de la fiction pour toujours. «Je suis certain que Christina saura apporter une énergie et une lumière à ce personnage que les fans de Naya et le reste du monde adoreront. Nous avons accueilli Christina les bras grands ouverts et l’avons entourée d’amour et de soutien», a-t-il ajouté.