Christina Ricci a donné naissance à son 2e enfant

Los Angeles : Christina Ricci a donné naissance à son deuxième enfant

L’actrice et son compagnon sont devenus parents d’une fille le 8 décembre 2021.

Christina Ricci a désormais un fils et une fille.

L’annonce de sa grossesse , en août 2021, avait surpris tout le monde. Trois mois plus tard, l’actrice de 41 ans a donné naissance à son deuxième enfant, une fille. C’est le compagnon de l’Américaine, Mark Hampton, qui a annoncé l’heureuse nouvelle sur Instagram, avec une photo du bébé. Il en a profité pour dévoiler le prénom et le visage de l’enfant.

«Mon cœur a explosé. Christina Ricci et bébé Cleo vont très bien, nous nous reposons tous après une matinée mouvementée. Bienvenue dans le monde, bébé Cleopatra Ricci Hampton», a écrit le coiffeur. La petite Cleopatra a un grand frère, Freddie, âgé de 7 ans. Le garçon est né de l’union entre celle qui sera dans le 4e volet de «Matrix» et James Heerdegen, qui n’a plus le droit de l’approcher.