États-Unis : Christina Ricci est enceinte de son deuxième enfant

L’actrice a annoncé qu’elle attendait un bébé avec son nouveau chéri, le coiffeur Mark Hampton.

Le futur papa, le coiffeur Mark Hampton, a également annoncé la grossesse de la comédienne avec la même légende. Christina Ricci et lui n’ont jamais confirmé leur relation et on ignore depuis quand ils sont ensemble. Le 14 juillet 2021, l’Américaine avait fait une déclaration à son homme sur Instagram pour son anniversaire: «Ma personne préférée, un être humain magnifique qui amène des choses heureuses, magiques et bonnes. Je t’aime. L’année qui arrive sera la meilleure que nous ayons vécue jusqu’à présent.»