Potin chez les people : Christine and the Queens: amoureuse d’une actrice de «The Crown»?

Une photo de la chanteuse française, vue aux bras d’Emma Corrin, alias Lady Di dans la série Netflix, est devenue virale depuis quelques jours. Les rumeurs vont bon train…

Sourire aux lèvres, tenues décontractées, bras dessus, bras dessous malgré les règles de distanciation sociale en vigueur… C’est dans cet état que Christine and the Queen et Emma Corrin ont été vues dans les rues de Londres, le 21 janvier 2021. Selon les clichés et les rumeurs, l’artiste française de 32 ans, de son vrai nom Héloïse Letissier, serait sous le charme de l’actrice britannique de 25 ans.