Christine and the Queens s’est fait voler des inédits

Programmé, avec plus de succès que Frank Ocean, au festival Coachella, en Californie, les 16 et 23 avril 2023, Christine and the Queens se trouvait encore chez l’Oncle Sam le mardi 25 avril 2023 lorsque son domicile parisien a été visité. Selon «Le Journal du Dimanche», une personne a réussi à s’introduire durant la nuit chez le chanteur qui habite dans le XXe arrondissement. Mis en fuite par des voisins, le malfrat a eu le temps de s’emparer de plusieurs ordinateurs renfermant des productions inédites du trentenaire ainsi que quelques bijoux.