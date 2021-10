Littérature : Christine Angot remporte le prix Médicis

L’auteure française Christine Angot, âgée de 62 ans, raconte dans son dernier roman l’inceste dont elle a été victime. Elle a été récompensée mardi.

«Ça compte vraiment»

«Quand vous écrivez vous êtes absolument seule et c’est très bien comme ça, et c’est aussi ce qui m’intéresse dans le fait d’écrire. Mais moi il y a des gens qui me disent: on est là, on entend, on lit, on voit, on comprend, on soutient», a-t-elle ajouté. «Je suis soutenue depuis très longtemps, en fait».