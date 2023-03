Débâcle de Credit Suisse: Christoph Blocher demande la scission d’UBS

«C’est une très mauvaise nouvelle que d’apprendre que Credit Suisse a été géré de manière si pitoyable qu’il a fini par sombrer». L’ancien conseiller fédéral Christoph Blocher s’est montré très sévère dimanche soir sur le plateau du 19:30 de la RTS sur la débâcle du CS. «C’est la 3e fois déjà que des personnes incompétentes à la tête d’entreprises nous embarquent dans une telle aventure. C’est toujours la même chose: on entreprend des choses à l’étranger, on perd de l’argent, et maintenant on se retrouve dans cette situation où il est impossible de faire faillite parce que ces entreprises sont trop grandes», a-t-il critiqué.