Guerre en Ukraine : Christoph Blocher qualifie la Suisse de «partie belligérante»

Dans une chronique parue dans des journaux régionaux, le tribun UDC accuse Berne d’avoir «rompu la neutralité» et de contribuer à la mort de jeunes soldats russes.

Christoph Blocher a livré, jeudi dernier, une attaque directe contre la politique fédérale dans la guerre en Ukraine, rapporte la «SonntagsZeitung» du jour. Dans une chronique intitulée «Demi-vérité» (parue dans la «Winterthurer Zeitung» et d’autres journaux régionaux dont il est l’éditeur), l’ex-conseiller fédéral UDC estime que la Suisse a «rompu la neutralité». Et qu’en soutenant l’armement de l’Ukraine par les pays occidentaux, elle serait «une partie à la guerre» qui contribuerait à ce que «de jeunes soldats russes meurent». Mais nulle part le Zurichois mentionne, entre autres crimes de guerre, les viols documentés de femmes ukrainiennes commis par les soldats russes. Ni même le fait que c’est l’armée de Poutine qui a attaqué l’Ukraine, note le journal dominical.

Réactions vives de l’ambassade d’Ukraine

L'ambassadeur ukrainien à Berne, Artem Rybchenko a réagi de façon inhabituellement immodérée à la chronique blochérienne, rappelant que l'Ukraine a été contrainte de défendre le pays et, en fin de compte, l'Europe. Les soldats ukrainiens protègent les enfants, les civils et les infrastructures «contre les terroristes», a-t-il noté. «Monsieur Blocher n'a aucun lien avec la réalité. Je suis tout à fait disposé à le lui dire personnellement.»

Déformation de l’histoire

La chronique du tribun zurichois a aussi suscité l’indignation parmi les politiques du pays. Andrea Caroni (SG), vice-président du PRD déplore ainsi dans la «SonntagsZeitung»: «Poutine n'a plus besoin d'un ministre de la propagande – les Blocher le font gratuitement », en référence à Magdalena Martullo-Blocher qui avait déjà demandé des négociations de paix avec Vladmir Poutine. Pour Philipp Matthias Bregy (VS), chef du groupe parlementaire du Centre, Blocher père «déforme l’histoire et ne dit qu’une moitié de la vérité en occultant l’agresseur.»