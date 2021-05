Etude : Christophe Colomb était-il génois, catalan ou portugais ?

Une étude internationale est relancée pour percer le mystère des origines de celui qui a découvert l’Amérique en 1492.

Meilleure technologie

Conservés dans une chambre forte de l’Université de Grenade, les ossements attribués au navigateur, à son fils Hernando et à son frère Diego vont être analysés en collaboration avec l’Université de Florence en Italie et l’Université du Nord du Texas aux États-Unis. Les résultats «pourraient être totalement concluants» mais «ce n’est pas sûr que nous puissions obtenir assez d’ADN de tous les ossements en quantité et qualité suffisantes pour arriver à une conclusion», a toutefois mis en garde le Pr Lorente. «Il s’agit d’offrir toutes les informations pour que les historiens et les experts les interprètent», a expliqué le médecin.