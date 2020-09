Valais : Christophe Darbellay et Serge Gaudin plébiscités à Conthey

Le conseiller municipal à Evolène et le conseiller d’Etat sortant sont nommés ce jeudi soir candidats du PDC au Conseil d’Etat valaisan.

Christophe Darbellay, 49 ans et Serge Gaudin, 47 ans, ont été désignés candidats à l'unanimité et sous les applaudissements par les quelque 520 membres du parti réunis dans la salle polyvalente.

Christophe Darbellay, 49 ans et Serge Gaudin, 47 ans, ont été désignés candidats à l’unanimité et sous les applaudissements par les quelque 520 membres du parti réunis dans la salle polyvalente. Ils ont voté à main levée, le visage parfois couvert du masque qu’ils se sont vu remettre à l’entrée, Covid-19 oblige.

Serge Gaudin, conseiller municipal à Evolène depuis 8 ans, devra profiter de ces quelques mois de campagne pour se faire connaître de la population valaisanne. «Je suis très motivé et souhaite apporter mes 22 ans d’expérience industrielle, de gestion d’entreprise et mon réseau. L’objectif du parti n’est pas de sauver son troisième siège mais de le gagner», a souligné ce vice-président européen de la stratégie métal et du recyclage au sein de Novelis.

Pas de duel avec Reynard

«Congrès de la honte»

Le futur Conseil d’Etat valaisan se dirige de plus en plus vers une représentation uniquement masculine pour la prochaine législature. Dans un communiqué diffusé mercredi, le Collectif Femmes Valais n’a pas hésité à qualifier le congrès du PDCVr de «congrès de la honte», estimant qu’il revient à «la majorité politique en place de montrer l’exemple en présentant au moins une candidature féminine».

Pour Joachim Rausis, il s’agit d’une «attaque politique pure d’un collectif qui s’inscrit à gauche» et qui, selon lui, ne soutiendrait aucune candidate de droite. «Une candidature féminine est encore possible dans le canton et je me réjouis de voir le Collectif Femmes la défendre».