Valais – Christophe Darbellay remonté contre le Conseil fédéral

Le Covid-19 et ses différents variants impacteront le ski en Suisse pour le deuxième hiver consécutif.

E ntré au Gouvernement valaisan en 2017, Christophe D a rbellay (PDC) défend bec et ongles le tourisme cantonal, notamment depuis le début de l a pandémie en mars 2020. C e week-end, l’ancien conseiller national affich ait d’ailleurs la mine des mauvais jours. À tel point qu’il a ur a it pu a rborer sur son costard le slogan « Touche pas à mon tourisme »!