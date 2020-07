il y a 1h

Christophe Dugarry a coupé le micro sans regret

L’ex-international français ne parlera plus de football ni de… Messi dans les médias. Il a rendu définitivement l’antenne jeudi soir.

de Christian Maillard

Christophe Dugarry a coupé son micro. Yahoo.com

Comme sur un terrain, il a souvent excellé dans les débordements. Ses sorties ont régulièrement suscité la contreverse, provoquant des polémiques, comme récemment avec Lionel Messi qu’il a maladroitement comparé à «un gamin de 1,50 m à moitié autiste».

Ancien international français devenu consultant, Christophe Dugarry a été contraint de présenter ses excuses à l'antenne de RMC, précisant que ses propos avaient dépassé ses pensées.

«Je trouve toutefois incroyable la proportion que les choses ont pu prendre, a-t-il déclaré à L’Equipe où il s’est confié après avoir mis un terme à sa carrière médiatique jeudi soir sur la chaîne de Monte-Carlo. On est là pour caricaturer, à des moments. Dans l'humour, on va parfois un peu loin.»

Alors qu'il a animé son dernier «Team Duga», l’ex-attaquant des Girondins de Bordeaux, de l’AC Milan, de Barcelone et de l’OM n’a pas souhaité en dire davantage sur ce vilain tacle à l’Argentin mais il a dit d’autres choses dont on vous propose quelques extraits.

Il a dans un premier temps évoqué les paroles qu’il avait regrettées lors de ces quinze dernières années à l’antenne. Comme celle-ci sur Olivier Giroud juste avant la Coupe du monde 2018 où il avait déclaré que la France ne pouvait pas remporter le trophée avec lui en attaque.

«Je n'ai pas toujours su trouver les bons mots, le bon ton pour exprimer mes opinions. Il m'a manqué un peu de vocabulaire pour être plus compréhensible.» Christophe Dugarry, ex-footballeur et consultant

«C'était ridicule et méchant. Je lui avais d’ailleurs envoyé un texto pour m'excuser. J'ai un autre regret. Je n'ai pas toujours su trouver les bons mots, le bon ton pour exprimer mes opinions. Il m'a manqué un peu de vocabulaire pour être plus compréhensible. Parfois, cela a pu un peu brouiller le message. Quand j'écoute Bixente Lizarazu parler de football, j'aurais aimé avoir un peu son style, ses formules, tout en gardant mon caractère...»

Christophe Dugarry avoue qu’il a toujours voulu privilégier le beau geste à l'efficacité: le bien-être et le bien-vivre font partie de lui. «À 48 ans, j'ai envie de profiter de chaque instant. Mon projet est, aujourd'hui, de partir vivre à Marrakech, de jouer au golf et de profiter des miens. J’étais devenu consultant un peu par hasard.» En dix ans de «Canal +» et quatre ans de «RMC», il a l'impression d'avoir vraiment tout dit, raison pour laquelle il a coupé son micro.

«C'est certain qu'aujourd'hui le ballon me file un peu la gerbe.» Christophe Dugarry, ex-footballeur et consultant

Et de se retirer avec plein de souvenirs, dont le moment qui l’a le plus marqué. «Avec Zizou, à Madrid, pour RMC. Je savais qu'il avait beaucoup de choses à dire et j'espérais qu'en lui proposant une discussion de copains je montrerai autre chose que son image de garçon très réservé. Je disais tout le temps : «Il a beaucoup de choses à dire sur le football, il ne l'exprime simplement pas toujours comme il le voudrait parfois.» Aujourd'hui, cela marche pour lui dans un vestiaire, c'en est la meilleure preuve. Je me faisais une mission de montrer ce Zidane, il avait tellement de choses intéressantes à exprimer». Duga n’a jamais voulu être lisse. «Je suis tellement content de ne plus avoir à donner mon avis et heureux de retomber dans l'anonymat. C'était très bien, merci beaucoup et maintenant je passe à autre chose.»