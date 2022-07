Football : Christophe Galtier se dit «capable» de relever le défi

Intronisé ce mardi en tant qu’entraîneur du Paris St-Germain, le technicien de 55 ans se sent prêt. «Je mesure très précisément la responsabilité qui m’est donnée», a-t-il dit.

«Face à la phrase «Ici c’est Paris», on sent de suite les attentes de vous, les spécialistes, et des supporters.»

«Le Parc est un symbole du foot français. Et face à la phrase «Ici c’est Paris» (l’un des slogans du club), on sent de suite les attentes de vous, les spécialistes, et des supporters, et par rapport à ces attentes, il va falloir travailler dans le bon sens. Mais seul, c’est impossible, ensemble on est beaucoup plus fort. J’ai mis très peu de temps à prendre ma décision, mais évidemment que la présence de Luis Campos au PSG a été déterminante.»