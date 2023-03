Ultratrail: Christophe Nonorgue: «La Barkley est aux limites de l’humainement possible»

Le spécialiste neuchâtelois d’ultratrail a accompli trois boucles de 42 kilomètres lors de la mythique Barkley aux États-Unis. Il en ressort fatigué, un peu déçu et inspiré.

Christophe Nonorgue s’est mis en tête de réaliser les défis les plus extrêmes. Maxime Cuenot

Un rythme effréné ponctue le quotidien de Christophe Nonorgue. Le Neuchâtelois s’est essayé à l’une des courses les plus loufoques du monde cette semaine. La Barkley, aux États-Unis, consiste à aligner cinq boucles de 42 kilomètres. Les participants ne doivent pas mettre plus de 12 heures pour chacun de ces marathons de trail. Christophe Nonorgue, lui, s’est arrêté après trois boucles, soit 36 heures et 24 minutes. Après une bonne nuit de sommeil, il revient sur cette folle expérience.

À quoi pense-t-on au départ de la Barkley?

Plein de pensées se mélangent: on espère s’être bien préparé, on a peur de se perdre, de ne pas finir la course. On se lance dans l’inconnu.

Aviez-vous un objectif précis?

J’ai eu beaucoup de peine à fixer un but précis. Je voulais surtout éviter une grosse déception, comme échouer sans avoir tout donné physiquement. Je suis parvenu à réaliser trois boucles sur cinq, j’ai réussi à décrocher la «fun run» (ndlr: parvenir à conclure trois tours en moins de 40 heures).

Qu’est-ce que ça avait de fun?

(Rires). Je pense qu’il y a un peu d’ironie dans le choix du nom. Gary Cantrell, l’organisateur, voulait surtout créditer les coureurs qui sont parvenus à arriver aussi loin dans la course. C’est un concept qui me plaît.

«Lazarus Lake», fondateur de la Barkley, est ce qu’on appelle un personnage. Maxime Cuenot

Un concept qui vous donne des idées aussi, vous qui organisez «Le Dernier Survivant»?

Le but n’est pas d’aller dans la copie, mais il y a certaines choses dont on peut s’inspirer. La Barkley comme «Le Dernier Survivant» sont des courses qui sont aux limites de l’humainement possible.

Vous vous étiez aussi lancé pour défi de battre le record du monde de dénivelé en 24 heures. Quelle est la différence entre ces deux épreuves?

Le record de dénivelé était très encadré. Je l’ai accompli dans un endroit précis, je savais combien de répétitions je devais faire en combien de temps. Je savais tout ce que je devais accomplir à la seconde près. Disons que ce défi a permis de pousser la machine encore plus loin. La Barkley n’est pas que physique. Il y a des coups de stress, des moments où on est déboussolé, un peu abattu. Le seul point commun entre ces deux courses réside dans l’endurance physique qu’il faut.

Vous semblez tout joyeux, comme si vous n’aviez pas souffert pendant 36 heures. La douleur est déjà effacée?