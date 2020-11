Une cérémonie dimanche avant le départ

Dimanche après-midi, juste avant le départ de la 18 e et dernière étape du 75 e Tour d’Espagne, les organisateurs de la compétition ont organisé une petite cérémonie afin d’honorer Chris Froome pour sa victoire lors de la Vuelta 2011. Lorsqu’en juin 2019, l’Espagnol Juan José Cobo, convaincu de dopage, avait été déclassé, le Britannique était toujours à l’hôpital et n’avait pas pu récupérer son trophée.

Pour mémoire, Chris Froome a remporté avec Ineos (avant Sky) les Tours de France 2013, 2015, 2016 et 2017, mais aussi les Tours d’Espagne 2011 et 2017 et le Giro 2018. En fin de contrat avec l’équipe britannique, il rejoindra la saison prochaine la formation Israël Startup Nation. «C’était une journée émouvante, ma dernière journée avec l’équipe après onze ans ensemble», a-t-il encore déclaré.

Quant à son meilleur souvenir sur la Vuelta, c’est justement en 2011: «C’est dans cette course que je me suis découvert comme coureur de Tours et comme quelqu’un qui pouvait se battre pour le classement final. Cela m’a donné confiance pour faire des grands Tours un objectif. J’espère être à nouveau ici l’année prochaine, mais pour faire mieux. En 2011, c’était la première fois que j’arrivais à ce niveau, et j’ai reçu le trophée ce matin.»