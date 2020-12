Christopher Nolan a critiqué la Warner, qui a décidé de sortir ses films en salle et sur HBO Max en simultané tout au long de 2021. «Certains cinéastes se sont endormis en pensant qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés le lendemain en découvrant qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming», a déploré le réalisateur de «Tenet» dans les colonnes du «Hollywood Reporter».