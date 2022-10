Web : Chrome abandonne d’anciennes versions de Windows

Google a donné une raison supplémentaire de passer à Windows 10 ou 11. La firme de Mountain View a annoncé qu’elle n’assurera plus la compatibilité de Google Chrome avec Windows 7 et Windows 8.1. Dès le début de 2023, Google cessera donc de déployer des mises à jour pour son navigateur web sur ces anciennes versions du système d’exploitation de Microsoft.

La date butoir est fixée après le déploiement de la version 110 de Chrome, dont la sortie est prévue en février de l’année prochaine. Cela ne signifie pas que cette future version de Chrome et celles inférieures cesseront de fonctionner sur Windows 7, qui représente encore plus de 10% de parts de marché de Windows dans le monde entier. Mais leurs utilisateurs pourront continuer à naviguer à leurs risques et périls puisqu’elles ne recevront plus de correctifs sur un système lui-même n’étant plus supporté par Microsoft depuis le 14 janvier 2020.