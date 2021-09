Google : Chrome pourra ouvrir par défaut les sites en version desktop

Google travaille sur une nouvelle option pour son navigateur web sous Android.

Google Chrome est le navigateur web le plus utilisé dans le monde.

Sur les appareils Android, afficher des sites internet dans leur version pour ordinateur dans Chrome de Google n’est pas une nouveauté. Il suffit de se rendre dans les réglages du navigateur web de Google et de cocher l’option ad hoc. Par défaut, c’est jusqu’ici la version mobile qui s’affiche en premier lorsqu’on se rend sur un site web.

Pour changer cet état de fait, le géant technologique, qui annonce ce lundi via un doodle sur son moteur de recherche fêter ses 23 ans, travaille sur une nouvelle fonctionnalité. Elle doit permettre d’ouvrir certains sites par défaut dans leur version desktop et non celle pour smartphones, a appris le site MSPowerUser. «Ce changement doit arriver dans une future mise à jour», rapporte le site spécialisé. L’option est pour le moment proposée uniquement dans la version Canary de Chrome, version alpha du logiciel qui n’est donc pas encore finalisée pour le grand public. Actuellement, elle ne permet pas de spécifier quels sites ouvrir par défaut dans ce mode. L’option s’applique à tous les sites, mais cela devrait bientôt changer.