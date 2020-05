web

Chrome refoulera les publicités obèses

Google appliquera des critères stricts pour alléger le fonctionnement de son navigateur.

Le bloqueur sélectif de publicités intégré sur Chrome va être complété d’un nouveau mode de filtrage. Dès le mois d’août, le géant américain bloquera systématiquement tous les messages promotionnels qui «épuisent la durée de vie de la batterie, saturent les réseaux déjà sollicités et coûtent de l’argent». Trois seuils de tolérance ont été fixés: 4 Mo de données réseau, 15 secondes d’utilisation du processeur sur une période de 30 secondes ou 60 secondes d’utilisation totale du processeur. Sont notamment visées: les publicités relatives au minage de cryptomonnaies et des publicités mal programmées ou pas optimisées pour une utilisation sur le réseau.

Google affirme que cela concerne seulement 0,3% des annonces. Mais leur impact est considérable. Elles représentent 27% des données sollicitant le réseau et 28% de la capacité de l’ensemble des processeurs pour la pub. Google expérimentera ce changement «au cours des prochains mois».



Il y a deux ans, la firme américaine avait rejoint la «Coalition for Better Ads», un groupe rassemblant les principaux éditeurs qui définit les normes pour que les publicités soient jugées acceptables par les internautes. Le navigateur Chrome s’en réfère depuis pour bloquer toutes celles qui ne sont pas conformes.