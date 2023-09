Chute de Credit Suisse: Banques allemandes prises d’assaut par les firmes suisses

27’000 au lieu de 3000 postes supprimés dans les faits

Jeudi, UBS annoncé la disparition de 3000 emplois en Suisse suite au rachat de CS. Mais selon la NZZ am Sonntag, ce n’est qu’une fraction des emplois réels qui vont disparaître. «Les suppressions annoncées concernent uniquement des licenciements. Or, de très nombreux collaborateurs cherchent volontairement un nouveau poste. Et des équipes entières du CS partent vers d’autres banques», explique Andreas Venditti, analyste chez Vontobel. Quelque 8000 collaborateurs ont ainsi déjà quitté volontairement le CS depuis le début de l’année. Du coup, en tenant compte des départs volontaires, retraites anticipées, licenciements d’employés temporaires ou spécialistes externes ainsi que la réduction des effectifs dans les unités étrangères du CS, les experts estiment que 24’000 postes vont encore disparaître afin de répondre aux économies souhaitées par UBS. Interrogé dans Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, le patron d’UBS Sergio Ermotti affirme ne pas pouvoir s’exprimer sur l’avenir de ses 120’000 collaborateurs d’ici 2025. Cela dépend de nombreux développements et des chiffres absolus n’induisent que des malentendus, dit-il.