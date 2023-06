Cyclisme: Chute de Gino Mäder: le champion du monde s’indigne

C’est dans cette descente que Gino Mäder a chuté SRF

Vendredi matin, près de 18 heures après le terrible accident subi par Gino Mäder sur la 5e étape du Tour de Suisse, aucune nouvelle concernant l’état de santé du grimpeur saint-gallois n’avait encore filtré. Les dernières informations officielles remontent ainsi à jeudi, en début de soirée, au sortir de l’étape reine, entre Fiesch (VS) et La Punt (GR), remportée par l’Espagnol Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

Il faut dire que le coureur de 26 ans a très lourdement chuté, jeudi, dans la descente du col de l’Albula, au kilomètre 197, soit au même endroit que l’Américain Magnus Sheffield (21 ans) quelques minutes auparavant. Plus gravement touché que son compère de l’équipe Ineos Grenadiers, le Suisse avait ainsi été retrouvé «inerte» par le médecin de la course sur les lieux de l’accident. Immédiatement réanimé, il avait ensuite été transporté par la Rega en hélicoptère à l’hôpital de Coire.

«Une chose dont je pense que personne n’était content aujourd’hui (ndlr: jeudi), c’est d’avoir une arrivée au terme d’une descente aussi dangereuse, a déploré le champion du monde après la course, dans des propos rapportés par Eurosport. Il faut toujours qu’il se passe quelque chose avant qu’on se rende compte que c’est irresponsable. Je ne suis pas le seul à avoir trouvé la descente dangereuse. Tout le monde dira: «Bien sûr que c’était trop dangereux.» Et c’est dommage, avec une si belle ascension finale, on aurait pu se contenter d’arrivée au sommet… Mais non, il fallait rajouter du spectacle.»