Économie

Chute de l’emploi intérimaire au 2e trimestre

Le nombre d’emplois intérimaires a fortement diminué à cause de la pandémie de coronavirus. 20’000 travailleurs temporaires bénéficient actuellement du chômage partiel.

Le 22 avril dernier, des travailleuses et travailleurs temporaires licenciés avaient manifesté à Genève.

Entre avril et fin juin, le nombre d’heures travaillées a chuté de presque 23% sur un an, après un repli de 6,0% au premier partiel et une baisse de 5,5% au dernier trimestre 2019, a détaillé la fédération dans un communiqué.