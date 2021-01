Transport aérien : Chute de trafic de 70% à l’aéroport de Bâle-Mulhouse

Alors qu’en 2019 l’aéroport avait battu un record du nombre de passagers, l’année 2020 a été catastrophique mais comparables à celles des autres aéroports.

L’aéroport «EuroAirport» de Bâle-Mulhouse a perdu 70% de ses passagers en 2020 à cause de l’épidémie de Covid-19, a-t-on appris jeudi auprès de sa direction. Le trafic de voyageurs a chuté de 71% l’an dernier pour se limiter à 2,6 millions de passagers, un point bas qui n’avait plus été atteint depuis 2003, a annoncé la direction de l’aéroport lors d’un point de presse.

Selon Frédéric Velter, directeur adjoint de l’EuroAirport, la baisse est comparable à celle des autres aéroports régionaux en France, parmi lesquels Bâle-Mulhouse se situe habituellement au 5e rang, et au 3e en Suisse après Zurich et Genève. En 2019, la plate-forme implantée à la frontière franco-suisse avait battu un record de plus de 9 millions de passagers.

Seulement 1000 passagers en avril!

Les deux premiers mois de 2020 ont connu une activité «comparable» à ceux de 2018 et 2019, a relevé le directeur Matthias Suhr. Puis le trafic s’est écroulé, avec seulement... 1000 passagers en avril et 1300 en mai, contre respectivement 816’000 et 837’000 les mêmes mois de l’année précédente, selon les statistiques publiées jeudi. Le trafic s’est relancé au second semestre, loin cependant de ses niveaux passés.