Vaud : Chute d’un arbre à Vevey: trois prévenus au tribunal

Deux employés communaux de Vevey et un spécialiste externe sont jugés à Renens pour lésions corporelles simples par négligence et lésions corporelles graves par négligence.

Deux employés communaux de Vevey (VD) et un paysagiste externe font face lundi à la justice. Ils sont accusés d’avoir négligé la surveillance d’un arbre qui s’était écrasé sur la place de la Gare en juin 2014, blessant trois adolescentes.

La plus sérieusement touchée, âgée de 16 ans à l’époque du drame, est devenue paraplégique. Son amie a subi une grave blessure à la cheville. Plus chanceuse, la troisième s’en était tirée avec une contusion au pied. Toutes trois ont déposé plainte pénale, ainsi que certains de leurs parents.

L’enquête a révélé que cet arbre, un ailante de 12 mètres de haut, présentait des signes de fatigue, en tout cas dès 2011: tronc fortement incliné, lésions importantes, pourriture à la base de la couronne, indique le procureur dans son acte d’accusation. L’âge du feuillu, estimé entre 80 et 100 ans, était en outre considéré comme élevé.

L’intérieur du tronc était pourri

S’ils avaient préconisé un examen plus poussé, ils auraient constaté que l’intérieur du tronc était pourri. Cet arbre aurait alors été immédiatement abattu, affirme le procureur.

Les deux employés communaux et le spécialiste externe comparaissent lundi et mardi dans la salle d’audience cantonale à Renens, où le procès a été délocalisé. Ils sont jugés pour lésions corporelles simples par négligence et lésions corporelles graves par négligence. Pour cette dernière infraction, la sanction maximale encourue est une peine de prison de trois ans ou une peine pécuniaire.