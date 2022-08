Grisons : Chute fatale pour un motard et sa passagère

Lundi en début d’après-midi, un motard de 52 ans, accompagné de sa passagère de 57 ans, descendait du col de la Bernina en direction de San Carlo (GR). Derrière la moto se trouvaient un Italien de 40 ans et un Suisse de 28 ans au volant de leur voiture respective. À un moment donné, les deux automobilistes ont entamé une manœuvre de dépassement et les deux voitures se sont percutées. La moto a alors été heurtée par l’un des deux véhicules et a chuté. Le quinquagénaire au guidon de la moto est tombé sur la chaussée et sa compagne est passée par-dessus la glissière de sécurité dans un talus de prairie adjacent. Les deux motards, d’origine italienne ont subi des blessures si graves que les tentatives de réanimation poursuivies par deux équipes d’ambulances de l’hôpital de Poschiavo et par un équipage de la Rega sont restées vaines. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement exact de l’accident, a indiqué mardi la police cantonale grisonne.