Zurich : Chute fatale d’un sexagénaire en Segway

Un homme de 68 ans a fait une chute samedi à Oberfelden (ZH) alors qu’il pilotait un Segway,

Samedi en fin d’après-midi, un homme de 68 ans circulait sur un gyropode entre Zwillikon et Bickwil sur un chemin en gravier. Pour des raisons inconnues, le pilote de l’engin est tombé et est resté allongé au sol avec de graves blessures à la tête. Il a été héliporté à l’hôpital où il est décédé dimanche après-midi a indiqué lundi la police cantonale zurichoise qui a ajouté avoir ouvert une enquête pour déterminer les causes du drame.