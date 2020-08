Deuxième trimestre : Chute historique pour l’économie suisse

Le PIB a chuté de 8,2% au deuxième trimestre, selon le Seco. De nombreux segments ont été durement touchés par la pandémie. Seule la pharma est parvenue à tirer son épingle du jeu.

L’hôtellerie-restauration a chuté

Reste que si l’industrie pharmaceutique est parvenue à tirer son épingle du jeu, d’autres segments industriels ont subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire et des mesures imposées pour en endiguer sa propagation, à l’image des machines et des métaux, des instruments de précision ou encore de l’horlogerie.

Le secteur des services a été encore plus sinistré, l’hôtellerie-restauration affichant une chute de 54,2%. La subdivision transport et communication (-21,7%) n’a pas été épargnée et le secteur de la santé a perdu 8,6%.