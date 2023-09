Chute mortelle à Bienne: une voisine témoigne

Elle parle d’une dispute. Sur le balcon du 7e étage, elle voit la mère, son fils aîné et un deuxième jeune homme qu’elle suppose être un ami de l’adolescent. Elle entend le ton monter puis voit quelqu’un tomber. Après quoi, elle voit le supposé ami du fils courir comme un dératé en direction de la rue. La voisine appelle les secours et se rend immédiatement sur place. Le fils est déjà au côté de sa mère.

Fils sous le choc

La voisine ne sent plus le pouls de la malheureuse, mais tente un massage cardiaque en écoutant les instructions des secours sur le haut-parleur de son téléphone portable. «J’ai simplement fonctionné. Je ne réalisais pas exactement ce qui se passait», raconte celle qui estime qu’il s’est écoulé environ 20 minutes avant que la police n’arrive. Le fils est resté, sous le choc, raconte-t-elle. «Il ne faisait que de dire: maman, maman!»

Ce drame a profondément marqué cette riveraine. D’autant plus que selon ses dires, de nombreux voisins ont accouru mais se sont contentés de regarder au lieu d’aider. Alors qu’elle procédait au massage cardiaque, elle a crié: «Allez-vous-en! Soit vous aidez ou vous partez!» «Si on n’aide pas, on devrait montrer du respect à la personne décédée et plutôt s’éloigner», estime-t-elle.