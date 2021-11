Grisons : Chute mortelle dans un ravin après une sortie de route

Le véhicule de chargement conduit par un sexagénaire a fait une chute de plus de 100 mètres.

Mercredi, après 18h, la centrale de la police cantonale des Grisons a reçu un message indiquant qu’une clôture était endommagée sur le long de l’Alpstrasse près de Duvin (GR). Des traces indiquaient qu’un véhicule était sorti de la route et avait chuté dans un ravin.

Le fils du conducteur a alerté les secours. Il s’inquiétait de la disparition de son père alors qu’il était parti au volant d’un véhicule de chargement. Des pompiers, alertés plus tôt, ont constaté vers 19h30 la présence de l’engin en contrebas.

Le corps sans vie du conducteur a été retrouvé peu après dans la pente. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme de 61 ans a dû sortir de la route enneigée mercredi matin déjà. La machine a alors franchi la clôture et a fait une chute d’environ cent vingt mètres. Le conducteur a été éjecté de la cabine du véhicule et mortellement blessé. Vers 20 h, les forces d’intervention ont dégagé la victime du ravin à l’aide d’un treuil. Le véhicule de cinq tonnes a pu être retiré du ravin plus tard.