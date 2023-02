La Fouly (VS) : Chute mortelle d’un guide de montagne

Un accident mortel a eu lieu samedi peu avant 13h, lorsqu’un guide et son client gravissaient ensemble le couloir nord-est du Grand Golliat, sur la commune de La Fouly (VS). Parvenu à une altitude de 3200 mètres, pour une raison que l’enquête devra déterminer, le guide qui occupait la première position, a perdu pied et dévalé la pente abrupte sur plus de 500 mètres.