Argovie: Chute mortelle d’un septuagénaire à bicyclette

Un accident s’est produit mardi, peu après 15 h 30, sur un viaduc réservé aux piétons et aux vélos à Mellingen (AG). À la descente de la rampe, une cycliste a heurté un poteau au milieu de la chaussée et a chuté. Des témoins se sont précipités et lui ont prodigué les premiers soins. Les services de secours ont poursuivi les mesures de réanimation, mais n’ont pas pu sauver la vie de l’homme de 75 ans originaire de la région. La cause de l’accident n’est pas encore claire. La police cantonale argovienne a ouvert une enquête. Le ministère public a ouvert une enquête et a ordonné une autopsie du défunt.