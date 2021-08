Canton de Berne : Chute mortelle d’une femme près de Grindelwald

Une randonneuse de 72 ans a fait une chute mortelle dans la région du First jeudi.

Une randonneuse a perdu la vie jeudi alors qu’elle effectuait la descente du First (BE). Elle a fait une chute dans une pente abrupte, explique vendredi, la police bernoise. Cette dernière a été informée vers midi. Les secours sont parvenus à localiser la femme dans une zone raide et rocheuse, mais n’ont pu que constater son décès.