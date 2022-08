Massif du Mont-Blanc (F) : Chute mortelle d’une guide et de sa cliente au-dessus de Chamonix

L’accès à l’aiguille du Peine, dont on voit ici les versants nord et ouest, ne faisait pas l’objet d’interdiction particulière, selon la gendarmerie de Chamonix.

Une guide âgée de 26 ans et sa cliente de 30 ans ont été retrouvées mortes vendredi en fin de journée dans le massif du Mont-Blanc, a indiqué samedi la gendarmerie de Chamonix. «Elles ont été découvertes vers 18h15» par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de la commune de Chamonix, a indiqué une source en gendarmerie, après avoir chuté alors qu’elles empruntaient la voie normale de l’aiguille du Peigne.

Les corps des victimes, toutes deux Françaises, «ont été trouvés dans une face de l’aiguille par des témoins qui parcouraient également le sommet et qui ont passé l’alerte», a expliqué le PGHM. Il s’agit d’un accident et une enquête pour déterminer les causes de celui-ci est en cours, a ajouté cette même source.