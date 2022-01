Sarnen (OW) : Chute mortelle lors de l’élagage d’un arbre

Un homme de 70 ans, qui était occupé à couper des branches depuis une nacelle, est tombé. Blessé à la tête, il est décédé sur le coup.

Jeudi dans l'après-midi, un homme de 70 ans était occupé à élaguer divers arbustes et arbres à Sarnen (OW). Un engin équipé d'une nacelle était utilisé pour l'entretien des arbres. L'homme expérimenté a quitté la nacelle sans être sécurisé et a fait une chute d'environ 10 mètres pour une raison inconnue. Il a été grièvement blessé à la tête et est décédé sur le lieu de l'accident a indiqué vendredi la police cantonale obwaldienne.